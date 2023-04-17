ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شلبي يتقدم للزمالك بالهدف الثاني فى شباك المقاولون

الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجح مصطفي شلبي مهاجم نادي الزمالك فى التقدم بهدف ثاني للزمالك فى شباك المقاولون العرب فى الشوط الثاني من المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف شلبي فى الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وكان جون أوكلي قد سجل هدف المقاولون الأول فى الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وسجل زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 33 من قذيفة صاروخية مميزة.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

فى حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد عبد الغني – إبراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – ناصر منسي – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله”نيمار” ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق”شيكابالا” وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

مصطفى شلبى المقاولون العرب شلبى الزمالك الشوط الثاني