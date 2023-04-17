شلبي يتقدم للزمالك بالهدف الثاني فى شباك المقاولون

نجح مصطفي شلبي مهاجم نادي الزمالك فى التقدم بهدف ثاني للزمالك فى شباك المقاولون العرب فى الشوط الثاني من المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف شلبي فى الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وكان جون أوكلي قد سجل هدف المقاولون الأول فى الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وسجل زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 33 من قذيفة صاروخية مميزة.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

فى حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد عبد الغني – إبراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – ناصر منسي – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله”نيمار” ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق”شيكابالا” وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.