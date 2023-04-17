تعرف علي دعاء ختم القرآن الكريم وفضله

يسعي المسلمين خلال شهر رمضان المبارك إلي الاجتهاد في العبادة والصلاة، وأداء صلاة التراويح وصلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما يحرص المسلمين علي ختم قراءة القرآن الكريم من المصحف لعدة مرات او لمرة واحدة كلا وفقا لمقدرته.

ولذا نقدم دعاء ختم القرآن الكريم



- اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجه يا رب العالمين.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.



اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

- اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردًا غير مخز ولا فاضح.

- اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

- اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

- اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

- اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا هما إلا فرحته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليمًا كثيرا.