الأمم المتحدة تدعو قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان لوقف الأعمال العدائية فورا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء والبدء في حوار لحل الأزمة وأدان جوتيريش بشدة القتال الدائر في السودان، محذرًا من أن أى تصعيد آخر يمكن أن يكون مدمرا للبلد والمنطقة.

وحث جوتيريش - في كلمة له اليوم الاثنين، حول السودان في افتتاح أعمال منتدى تمويل التنمية ووزعتها الأمم المتحدة في جنيف- كل من له تأثير على الوضع على استخدامه من أجل قضية السلام ولدعم الجهود المبذولة لإنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى مسار الانتقال وفى الوقت الذي أدان جوتيريش سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ونهب المباني، قائلًا إن الوضع الإنساني في السودان كان محفوفا بالمخاطر بالفعل وهو الآن كارثى.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في مجال المساعدة الانسانية.

وأفاد جوتيريش بأنه تحدث إلى القيادتين السودانيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع كما أنه يشارك بنشاط مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والقادة في جميع أنحاء المنطقة.

وأكد المسؤول الأممي أن المنظمة تقف إلى جانب شعب السودان في هذا الوقت الصعب للغاية مع الدعم الكامل لجهودهم لاستعادة الانتقال الديمقراطي وبناء مستقبل سلمي وآمن.