الأهلي يهزم سموحة بثنائية في ليلة طرد "الشناوي"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الانتصارات في الدوري الممتاز، وحقق الفوز على مضيفه سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاثنين على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثنائية الأهلي محمد شريف ومحمود كهربا في الدقيقتين 28 و67.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري بينما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الاثارة بعد طرد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي عقب التعدي على مهاجم فريق سموحة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز والتي تنطلق بعد قليل ضمن الجولة الـ26.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا.