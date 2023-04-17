حزب العمال البريطاني يتهم سوناك بالفشل في تحقيق النزاهة منذ توليه منصبه

اتهمت نائبة زعيم حزب العمال البريطاني أنجيلا راينر، اليوم الإثنين، رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بالفشل في تحقيق النزاهة التي وعد بها منذ توليه منصبه.

وقالت راينر وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، "لقد أدى فشل هذه الحكومة في تحديث القواعد أو نشر سجل بمصالح الوزراء خلال ما يقرب من عام إلى وجود ثقب أسود في الشفافية".

وتابعت: "إذا لم يكن لدى ريشي سوناك ما يخفيه، فعليه الالتزام بنشر السجل قبل انتخابات مايو المقبل حتى يتمكن الجمهور من رؤية الأمر بأنفسهم".

ولفتت إلى أن سوناك وعد خارج مقر الحكومة البريطانية عند توليه منصبه بأن تتمتع حكومته بالنزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة على كل المستويات.

وأضافت نائبة زعيم حزب العمال البريطاني أنجيلا راينر "بينما يفشل رئيس الوزراء البريطاني في الوفاء بالنزاهة التي وعد بها ويحافظ على نظام المعايير الفاسدة، فإن حزب العمال لديه خطة لتنظيف السياسة من خلال لجنة الأخلاق والنزاهة المستقلة لاستعادة المعايير في الحياة العامة".