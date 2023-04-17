الدفاع الروسية: مقتل 490 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مسيرات

دمرت القوات الروسية 4 مسيرات في "دونيتسك" و"خيرسون" شرقي أوكرانيا، وأحبطت محاولات استطلاع وقتلت أكثر من 490 جنديا أوكرانيا، خلال تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والذي أذاعته قناة روسيا اليوم فإنه تم تصفية 35 جنديا أوكرانيا، وإحباط ثلاث محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، في خاركوف ولوغانسك، وتدمير مدافع هاوتزر Akatsiya "أكاتسيا"، وتدمير محطات الرادار الأوكرانية للرؤية الشاملة واستهداف P-18 و36 D6.

وفي محور كراسني ليمانسك، تم تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

وفي محور دونيتسك "حررت" وحدات "فاغنر" ربعين من المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من مدينة أرتيموفسكمن كما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 3 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS.

من جهة أخرى، أعلن حاكم جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف منعه من دخول العاصمة المولدوفية (كيشيناو) للمشاركة في المؤتمر الدولي للدبلوماسية الشعبية "صداقة الشعوب – 2023".

وقال مينيخانوف - في رسالة بالفيديو سجلها من الطائرة - "لسوء الحظ، قررت السلطات المولدوفية أننا مواطنون غير مرغوب فيهم ولا يمكننا زيارة هذا البلد. ولسوء الحظ، لن نتمكن من المشاركة في المؤتمر".

كان مع حاكم تتارستان على متن الطائرة رئيس شركة Ak-Bars القابضة إيفان يجوروف، والذي اعترفت السلطات المولدوفية كذلك بأنه شخص غير مرغوب فيه.