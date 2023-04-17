الدوري الإنجليزي.. جوتا يحرز هدف ليفربول الثالث في شباك ليدز

تقدم فريق ليفربول على مضيفه ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مجريات الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز دييجو جوتا هدف ليفربول الثالث في شباك ليدز في الدقيقة 52 من صناعة كورتيس جونز، فيما سجل الدولي المصري محمد صلاح الثاني في الدقيقة 39 نقطة بمساعدة دييجو جوتا، وأحرز كودي جاكبو الهدف الأول برأسية في الدقيقة 35 بعد تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد، وقلص لويس سينيستيرا النتيجة لليدز بتسجيل هدف في الدقيقة 47 بعد استغلاله خطأ قاتلا من المدافع إبراهيما كوناتي.

وبدأ ليفربول المباراة أمام ليدز بتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - كورتيس جونس.

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.