هالة صدقي: لم يتم تغيير النهاية في جعفر العمدة



قالت الفنانة هالة صدقي إن السبب في الحالة التي حققها مسلسل جعفر العمدة هي حالة المحبة والألفة التي نشأت بين بطلات المسلسل والتي ظهرت على الشاشة للجمهور.

وتابعت في تصريحات إذاعية: " سعيدة بالعمل مع احمد فهيم ودي اول مرة اشتغل معاه هو وممثل اكثر من رائع "، وعن مشاهد بكائها في المسلسل قالت:" أهم شيء إنك تحس المشهد والشخصية قبل التصوير وده اللي بيظهر على الشاشة".

وعن مشاهدها التي تتحدث فيها عن زوجها عبدالجواد، قالت: "الفضل بيرجع للمخرج محمد سامي انه بيدي للفنان طريق انه يزود حاجة".

وعن الفنان محمد رمضان، قالت: "محمد رمضان انسان بسيط غير ما بيظهر للميديا وبيسمع للملاحظات، وهو ممثل دؤوب بيجي جاهز وحافظ هو فيه كل مواصفات النجم ".

وكشفت في ختام تصريحاتها عدم إعادة تصوير أي من المشاهد قائلة "لم يتم تغيير النهاية".