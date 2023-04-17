علي قاسم: لم أتوقع نجاح الهرشة السابعة بهذا الشكل

كشف الفنان علي قاسم انه لم يتوقع نجاح مسلسل الهرشة السابعة والذي تحقق خلال السباق الرمضاني.

واضاف في مداخلة هاتفية مع محمد طارق اضا ببرنامج كأس انرجي للدراما: "مكنش في أي قلق من مناقشة العلاقات الزوجية خلال الهرشة السابعة ومكنتش متوقع النجاح والصدي الذي حصل خاصة ان القصة بتناقش العلاقات و تربية الاطفال ".

واعرب قاسم عن سعادته بالتعاون مع المخرج كريم الشناوي وإن مسلسل الهرشة السابعة هو ثالث تعاون يجمعهما.

وقال ان الفنان احمد كمال له معزة خاصة لأنه أول فنان ينضم معه في ورشة تمثيل، وكشف إن من أصعب المشاهد في مسلسل الهرشة السابعة مشهد في الحلقة العاشرة بصحبة أسماء جلال.

وعن مسلسل الصندوق، قال إنه سعيد بالتجربة التي قدمها مع كل القائمين على المسلسل.