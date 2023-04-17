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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الزمالك والمقاولون

الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون
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تعادل نادي الزمالك مع المقاولون العرب ايجابيا بنتيجة 1-1 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت أول ربع ساعة انحسار اللعب فى وسط الملعب، حتي سجل جون أوكلي سجل هدف المقاولون الأول فى الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وبعد هدف الذئاب نشط هجوم الزمالك، حتى نجح أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك فى ادراك التعادل فى الدقيقة 33 من قذيفة صاروخية مميزة بعد رمية تماس من حمزه المثلوثي.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

فى حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد عبد الغني – إبراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – ناصر منسي – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله”نيمار” ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق”شيكابالا” وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

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