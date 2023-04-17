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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زيزو يتعادل للزمالك أمام المقاولون

زيزو لاعب الزمالك
زيزو لاعب الزمالك
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نجح أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك فى ادراك التعادل مع الفريق الأبيض فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وسجل زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 33 من قذيفة صاروخية مميزة .

وكان جون أوكلي قد سجل هدف المقاولون الأول فى الدقيقة 25 من عمر اللقاء .

وضم تشكيل الزمالك كلا من :

فى حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد عبد الغني – إبراهيما نداي

خط الهجوم : أحمد سيد “زيزو” – ناصر منسي – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله”نيمار” ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق”شيكابالا” وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

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