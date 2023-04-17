زيزو يتعادل للزمالك أمام المقاولون

نجح أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك فى ادراك التعادل مع الفريق الأبيض فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وسجل زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 33 من قذيفة صاروخية مميزة .

وكان جون أوكلي قد سجل هدف المقاولون الأول فى الدقيقة 25 من عمر اللقاء .

وضم تشكيل الزمالك كلا من :

فى حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد عبد الغني – إبراهيما نداي

خط الهجوم : أحمد سيد “زيزو” – ناصر منسي – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله”نيمار” ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق”شيكابالا” وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.