الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم على ليدز بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على مضيفه ليدز يونايتد، بهدفين دون رد، خلال الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي ليفربول، كل من محمد صلاح في الدقيقة 39 بمساعدة دييجو جوتا، فيما أحرز هدف الريدز الأول، كودي جاكبو برأسية في الدقيقة 35 بعد تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد.

وبدأ ليفربول المباراة أمام ليدز بتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - كورتيس جونس.

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا.

ويحتاج ليفربول للفوز بالمباراة للاقتراب من المربع الذهبي حيث يملك 44 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في الدوري الإنجليزي، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.