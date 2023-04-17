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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد شريف يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى سموحة

محمد شريف
محمد شريف
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تمكن محمد شريف من تسجيل هدف التقدم للأهلي في مرمى سموحة باللقاء الذي يجمعها حاليا على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ25 من الدوري الممتاز. 

وجاء هدف محمد شريف في الدقيقة 28 من المباراة. 

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز والتي تنطلق بعد قليل ضمن الجولة الـ25. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية.  

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل وكوكا ومحمد أشرف.

الأهلي وسموحة إصابة محمد شريف الدوري الممتاز