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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوكلي يتقدم للمقاولون بهدف أول فى شباك الزمالك

المقاولون
المقاولون
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تقدم جون أوكلي لاعب المقاولون العرب لفريقه بالهدف الأول للذئاب فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل أوكلي هدف أول للذئائب فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.. وانحسر اللعب فى أو ربع ساعة فى وسط الملعب وسط حذر من جانب الفريقين.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد عبد الغني – إبراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – ناصر منسي – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله”نيمار” ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق”شيكابالا” وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

 

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