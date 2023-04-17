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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول أمام ليدز

محمد صلاح
محمد صلاح
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تقدم فريق ليفربول على مضيفه ليدز يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الثاني لليفربول في الدقيقة 39 نقطة بمساعدة دييجو جوتا، فيما أحرز هدف الريدز الأول، كودي جاكبو برأسية في الدقيقة 35 بعد تمريرة  من ترينت ألكسندر أرنولد.

وبدأ ليفربول المباراة أمام ليدز بتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - كورتيس جونس.

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

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