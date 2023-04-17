الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة وطقس أول أيام عيد الفطر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدا الثلاثاء 18 إبريل إلى الأحد 23 إبريل 2023، حيث يسود طقس مائـل للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحـري، والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة علي السواحل الشمالية الغربية، ومائــل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد غدا الثلاثاء 18 أبريل، أتربة نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد؛ وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا علي مناطق من أقصى غرب البلاد في السلوم - مطروح على فترات متقطعة؛ ونشـاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من الأربعاء 19 إبريل، سيكون هناك انخفاض طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وسيشهد الأربعاء 19 إبريل. أمطار خفيفة، علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشـاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد الخميس 20 إبريل 2023، أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا علي مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونشـاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونوهت الارصاد انه من الجمعة 21 إبريل والسبت 22 إبريل 2023، اول وثاني ايام عيد الفطر المبارك، سيكون هناك نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بينما يشهد الأحد 23 إبريل 2023، نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.