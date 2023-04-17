الأورمان توزع لحوم بكنيسة مارى جرجس فى الحامول

الإثنين 17/أبريل/2023 - 10:08 م

نظمت، مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، احتفالية لتوزيع لحوم مجانًا على عدد (100) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا،بكنيسة مارى جرجس بالحامول فى محافظة كفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أنه تم توزيع عدد (200) كيلو لحوم على 100 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

من جانبه أوضح، اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجًا عن طريق الجمعيات القاعديه بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مؤكدا أن، الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وأفاد شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة،من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.