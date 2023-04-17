إقامة صلاة خدمة تشمشت الأحبار الراقدين بكنيسة مار بطرس وبولس في القامشلي

بتكليف البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، ترأّس مار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، صلاة خدمة تشمشت الأحبار الراقدين، راحةً لنفس المثلَّث الرحمات مار غريغوريوس الياس طبي رئيس أساقفة دمشق سابقاً، وذلك في كنيسة مار بطرس وبولس في القامشلي - سوريا.



شارك في الصلاة أنترانيك إيفازيان مطران الجزيرة والفرات للأرمن الكاثوليك، والأب يوسف عاصي كاهن الرعية، وكهنة السريان الأرثوذكس والكلدان والأرمن الأرثوذكس وممثّلو الكنيسة الإنجيلية في القامشلي، بحضور ومشاركة جمع غفير من المؤمنين، ومن بينهم إخوة المثلّث الرحمات وأفراد العائلة والأقرباء المقيمون في القامشلي.

بعد انتهاء الصلاة، تمّ نقل جثمان المثلَّث الرحمات إلى مطار القامشلي الدولي، حيث سيُنقَل إلى دمشق للصلاة وإلقاء نظرة الوداع من قِبَل الإكليروس والمؤمنين في أبرشية دمشق، ومن هناك سيُنقَل الجثمان إلى لبنان حيث ستتمّ مراسم الجنّاز والدفن.

