اقرأ غدا في عدد البوابة.. دعوات أمريكية وبريطانية للعودة للمفاوضات في السودان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 18 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

دعوات أمريكية وبريطانية للعودة للمفاوضات في السودان

أنتونى بلينكن: هناك قلق كبير بشأن القتال والتهديدات التى يشكلها على المدنيين

"G7" VS "التنين"

مجموعة السبع تسعى لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة نفوذ الصين

أستراليا تسجن رجل أعمال بتهمة التجسس لصالح بكين

مقتل زعيم لداعش في غارة أمريكية شمال سوريا

"دراسات الحرب": روسيا تغير استراتيجيتها في أوكرانيا

قرينة الرئيس تهنئ المصريين بمناسبة شم النسيم

الجامعة العربية ترحب ببدء تنفيذ الاتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى في اليمن