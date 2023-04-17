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الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة.. دعوات أمريكية وبريطانية للعودة للمفاوضات في السودان

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 18 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

دعوات أمريكية وبريطانية للعودة للمفاوضات في السودان
أنتونى بلينكن: هناك قلق كبير بشأن القتال والتهديدات التى يشكلها على المدنيين
"G7" VS "التنين"
مجموعة السبع تسعى لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة نفوذ الصين
أستراليا تسجن رجل أعمال بتهمة التجسس لصالح بكين
مقتل زعيم لداعش في غارة أمريكية شمال سوريا
"دراسات الحرب": روسيا تغير استراتيجيتها في أوكرانيا
قرينة الرئيس تهنئ المصريين بمناسبة شم النسيم
الجامعة العربية ترحب ببدء تنفيذ الاتفاق بشأن الإفراج  عن الأسرى في اليمن

السودان الصين سوريا روسيا