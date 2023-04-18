الأرصاد: الطقس اليوم حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم /الثلاثاء/ طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الأتربة العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 20

العاصمة الادارية 35 19

6 اكتوبر 36 18

بنهــــا 34 20

دمنهور 32 18

وادى النطرون 32 17

كفر الشيخ 32 18

المنصورة 32 17

الزقازيق 35 17

شبين الكوم 35 17

طنطا 32 16

دمياط 33 16

بورسعيد 32 19

الإسماعيلية 36 18

السويس 35 17

العريش 30 16

رفح 30 17

رأس سدر 34 16

نخل 35 10

كاترين 30 09

الطور 33 18

طابا 33 16

شرم الشيخ 34 21

الاسكندرية 34 17

العلمين الجديدة 33 17

مطروح 22 16

السلوم 23 16

سيوة 36 16

رأس غارب 34 21

الغردقة 35 20

سفاجا 35 20

مرسى علم 34 22

شلاتين 32 20

حلايب 28 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 29 19

الفيوم 36 17

بني سويف 35 18

المنيا 35 18

أسيوط 36 19

سوهاج 35 19

قنا 36 18

الأقصر 37 20

أسوان 38 22

الوادى الجديد 37 18

أبوسمبل 35 19