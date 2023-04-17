ملخص حلقة 26 لمسلسل "عملة نادرة"

عرض مساء اليوم الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.



وشهدت الحلقة السادسة والعشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

أبرز المشاهد

تبدأ الاحداث بزيارة دميانة لنادرة تجلس معها وتطعمها بيديها تقترب منها نادرة لتأكل ثم تسألها عن الثمن الذي دفعه عبد الجبار لها لكي تتخلص منها، "فلاش باك" لأنس وهي تسمع حديث والدها مع دميانة وتتصل بنادرة وتخبرها، تخبرها دميانة باكية انها اختارت حياتها بعد تهديد عبد الجبار لها وتؤكد دميانة لنادرة انها لا تهتم الا بأمرها وامر ولدها غير معتبرة مشاكل وهموم من حولها، تطلب منها نادرة الرحيل وتطلب منها دميانة السماح وتشير لها نادرة بالموافقة.

تشير دميانة للقط برأسها وكأنها تؤكد على انقضاء امر ما ويبادلها القط الإشارة وكأنه فهم قصدها، يخبر القط عبد الجبار ان دميانة نفذت المطلوب منها ويبتسم عبد الجبار، تستعد دميانة وزوجها عزت لترك النجع بأسرع وقت ممكن، تحكي نادرة لحسن أبو عصايا ما حدث ويطلب منها عدم الخروج من البيت خوفًا عليها، تتصل نادرة بعبد الجبار وتكشف له خطته، يذهب عبد الجبار لبيت دميانة ولكنه لا يجد أحد.



يحدث عبد الجبار سكينة ويخبرها ما حدث من نادرة ولكنها تسمعه ولا ترد عليه يوبخها ويتركها، يتصل علاء بوالدته إسراء يسأل عليها ولكنه لا يجدها، تقابل أنس عبيدة وتخبره عن تصرفات والدها ومدى حيرتها، يخبرها ان الخوف هو السبب وتخبره ان عبد الجبار والدها ولا تستطيع ان تقف امامه، يخبرها عبيدة ان الظلم يزيد يوم بعد يوم، يسأل عبد الجبار ابنه علاء عن سبب غياب زوجته ويطلب منه ان يخبره بما يخفيه، يمد يده لعلاء ويضمه في حضنه، يخبر علاء والده بما حدث ويقرر عبد الجبار قتل زوج نفيسة حتى يحميه من تهديده ومساومته ويطلب منه عدم اخبار احد بما حدث ويسأل علاء عن الطفلة ويخبره والده انه سيربي الطفلة وكأنها ابنته.

تقترح نادرة على شباب النجع فتح محل للمحاصيل الزراعية وتشارك نادرة بنصف المبلغ المطلوب وتطلب منهم المساهمة بمبلغ بسيط، نكتشف وجود أنس بين الشباب متنكرة، تسأل نادرة أنس على إسراء وتخبرها انها اختفت وتخشى نادرة على يوسف في غياب إسراء ولكن أنس تطمئنها عليه.

يحاول شباب النجع الاتفاق مع تاجر الجملة ولكنه يخبرهم انه يخشى من عبد الجبار بصفته المنافس الكبير لهم في المنطقة، يهدد طلبه عادل أبو عصايا بفضح امره امام الجميع واخبارهم انه قام بتأجيره لقتل حسن أبو عصايا، يسمع حديثهم عصام أبو عصايا.

يثور عبد الجبار بعد علمه بشأن محل المحاصيل الزراعية الخاص بأهل النجع بعد تحكمه في ارزاقهم، يدرك عبد الجبار ان نادرة السبب في هذه الفكرة، يرسل عبد الجبار رجاله لأتلاف محل المحاصيل الزراعية.

قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.