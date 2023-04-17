إيرادات قياسية لفيلم "Super Mario" بشباك التذاكر العالمي

يواصل فيلم الرسوم المتحركة “The Super Mario Bros. Movie” من إنتاج استديوهات يونيفرسال، هيمنته على إيرادات شباك التذاكر العالمي مع دخوله الأسبوع الثاني على عرضه بصالات السينما حول العالم.

وبفضل الطلب المتزايد من الجمهور على شراء التذاكر مدفوعًا بجرعة من الحنين إلى الماضي، تمكن الفيلم من تخطي حاجز 700 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، حيث جمع الفيلم 92 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة لتتخطى 353 مليونا منذ طرحه بسينمات أمريكا الشمالية. ليصبح الفيلم ثانِ أكبر عائدات لفيلم رسوم متحركة خلال عطلة نهاية أسبوع، وفقا لموقع “فارايتي”.

في إطار من المغامرات والخيال، يُسافر سباك يُدعى ماريو عبر متاهة تحت الأرض رفقة شقيقه لويجي، وسرعان ما يخوض الثنائي العديد من المغامرات معًا على أمل إنقاذ أميرة.