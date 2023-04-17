بالصور.. "وعظ بورسعيد" يكرم 20 طالبا من حفظة القرآن الكريم

كرمت إدارة الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية، برئاسة الشيخ محمد عفيفي، اليوم الاثنين، 20 طالب من حفظة القرآن الكريم من طلاب المعاهد الأزهرية في احتفالية شاركت فيها بالتنسيق مع مركز شباب الزهور بالمحافظة.

بالصور.. "وعظ بورسعيد" يكرم 20 طالب من حفظة القرآن الكريم

أشار الشيخ محمد عفيفى، إلى أنه نُظمت الاحتفالية مركز شباب الزهور وشاركت فيها إدارة الوعظ بترشيح 20 طالب وطالبة من معاهد بورسعيد الأزهرية من سن 6 إلى 10 سنوات في حفظ ربع القرآن الكريم، و من سن 11 الي 15 سنة في حفظ نصف القرآن الكريم، ومن سن 16 إلى 18 سنة في حفظ المصحف الشريف كاملا.

وأوضح أنه جرى تكريم 9 طالبات و11 طالب من مختلف المراحل العمرية من 6 سنوات الي 18 سنة، و منح المكرمين شهادات تقدير وجوائز مادية وعينية، مؤكدًا على ضرورة اهتمام أولياء الأمور بتحفيظ القرآن الكريم لاطفالهم، حيث يُعدُّ حفظ القرآن فضيلة وطموحا عاليا لكل مسلم عالي الهمة وصادق العزم، فالمسلم إن ضمّ بين صدره آيات كتاب الله وعاش معها وعمل بها فإنه سينال الخير العظيم والبركات الكثيرة في كل مناحي حياته.

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