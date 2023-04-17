بحضور قيادات الحزب.." الحرية المصري" يختتم فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم

نظمت أمانة المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصري، بالتعاون مع جمعية آفاق الخير للتنمية الخيرية، احتفالية ختام الدورة الرمضانية كرة القدم، بالمؤسسة العمالية الاجتماعية، وذلك تحت إشراف هاني الهلالي القائم بأعمال أمين الأمانة، وتحت رعاية الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد بالحزب، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزية، والدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بالحزب، النائب اللواء عبدالفتاح الشحات عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب، وجلال الزغاط أمين القاهرة، اللواء عبدالرحمن راشد أمين محافظة القليوبية بالحزب، وحنان شرشار أمينة الوراق، وعلاء حامد المليجي أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري بالحزب.

كما شارك في الحضور عماد فاروق المشرف على قطاع شمال الجيزة بالحزب، ومنصور هرني نائب رئيس لجنة الصناعة بأمانة الجيزة، ومحمد عفيفي الزعلوك أمين شباب القليوبية بالحزب، ومصطفى الشلخى أمين مساعد الحزب بفرشوط محافظة قنا، وأمانة حزب الشعب الجمهوري بإمبابة وعلي رأسهم المستشار أحمد الحاوي، وعدد من أعضاء وهيئة مكتب أمانة المجالس المحلية والشعبية بالحزب، وممثلي قيادات الأحزاب، وبحضور نجوم الرياضة والكرة المصرية وحكام الدوري الممتاز.

وشهد الحفل عروضا فنية شعبية، وقيام مباراة بين الفرق المنافسة لتصفية الفرق المنافسة، وتكريم الفائزين وتكريم قيادات الحزب.

واشاد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزية، بتنظيم البطولة الرياضية ومشاركة شباب وامانات الحزب المختلفة في البطولة، مؤكدا أن ممارسة الرياضة هي أساس قوام الجسم السليم، مضيفا إن الحزب بصدد تنظيم فعاليات وأنشطة خلال الفترة القادمة عقب الانتهاء من إجازة العيد.

وأضاف إدريس، خلال كلمته على هامش ختام الدورة الرمضانية، أن اليوم هو تكريم لجميع الفرق الرياضية والشباب المشاركين، فالجميع فائزين بمشاركتهم واسهاماتهم المختلفة.



فيما اشادت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب وامينة المرأة، خلال كلمتها، بالاحتفالية ومشاركة العنصر النسائي فى تحكيم المباراة، قائلة " إن المرأة تعيش عصر قوي من التمكين في المجالات المختلفة، في ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بقدرات المرأة ".

وأضافت أن الحزب في ظل توجيهات القيادة السياسية، يدعم المرأة المصرية في مختلف المجالات وسيعمل علي إطلاق عدد من المبادرات خلال الفترة المقبلة لتوعية المرأة بأهمية المشاركة السياسية.

فيما قال الدكتور عيد عبدالهادي، إننا نحتفل بختام دورة الرمضانية لكرة القدم، فعلى مدار الشهر الكريم، تم تنظيم البطولة بمشاركة عدد من الفرق المختلفة، في مختلف المحافظات، واليوم نحتفل بالفرق الفائزة بالمراكز المختلفة فى الدورة الرمضانية".

وأكد عبد الهادي، أن الأنشطة والفعاليات الحزبية، ما هي إلا وسيلة للتقارب مع الشارع المصري، ومن هنا أدعو لمزيد من التواصل، مع رجل الشارع، وتلبية الاحتياجات الأساسية، فيجب أن نقوم بدور الوسيط الأمين، بين رجل الشارع ومؤسسات الدولة المختلفة.



وفي الختام تم التكريم الفرق الفائزة وهم الفائز بالمركز الأول فريق أمانة محافظة الجيزة بقيادة الكابتن محمود اشرف، والفائز بالمركز الثاني فريق أمانة القليوبية بقيادة الكابتن حسام ميمي.

كما تم تكريم الفائز بالمركز الثالث فريق أمانة القاهره بقيادة الكابتن خالد محي، والفائز بالمركز الرابع فريق أمانة جنوب الوادي بقيادة الكابتن اسلام ميسي.

كما تم تكريم قيادات الحزب واهداء كأس البطولة للفريق الفائز بالمركز الأول.