صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز في الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة مضيفه ليدز يونايتد، اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب أيلاند رود، واعتمد كلوب على الدولي المصري محمد صلاح لقيادة هجوم الفريق إلى جانب كودي جاكبو ودييجو جوتا.

ويبدأ ليفربول المباراة أمام ليدز بتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - كورتيس جونس.

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا.

ويحتاج ليفربول للفوز بالمباراة للاقتراب من المربع الذهبي حيث يملك 44 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في الدوري الإنجليزي، فيما يسعى ليدز يونايتد لاقتناص الثلاث نقاط ليبتعد عن مراكز الهبوط حيث يأتي في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.