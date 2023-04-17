كهربا وشريف يقودان هجوم الأهلي أمام سموحة

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز والتي تنطلق بعد قليل ضمن الجولة الـ25.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل وكوكا ومحمد أشرف.

ويلتقي الأهلي فريق سموحة في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.