إيران تدعو العاهل السعودي لزيارة طهران

دعت إيران العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، لزيارة طهران، بعد استئناف العلاقات الرسمية بينهما.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة إيران، كخطوة تعزز من التقارب بين البلدين.

وأضاف كنعاني أن العاهل السعودي قبل الدعوة التي وجهها له الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومن المقرر أن يزور طهران قريبًا، إلا أنه لم يكشف عن موعد رسمي لتلك الزيارة.

جاء ذلك بعد الإعلان عن بداية استئناف العلاقات الإيرانية السعودية، في أعقاب التدخل الصيني لتقريب وجهات النظر بين البلدين، وبعد أن تم رسميًا تجاوز كافة العقبات في اتفاق نهائي بين الجانبين في العاشر من مارس الماضي.