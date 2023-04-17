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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد عبد الغني – إبراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – ناصر منسي – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله”نيمار” ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق”شيكابالا” وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

كارلوس أوسوريو الزمالك المقاولون العرب مصطفي الزناري محمد عواد