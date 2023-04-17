الكنيسة الكاثوليكية  تحتفل بذكرى ميلاد بلوسيان بوتوفاسوا 

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بلوسيان بوتوفاسوا الذي ولد عام 1908 في فوهبينو ، مدغشقر ، نشا، في منطقة وصل إليها المبشرون مؤخرًا.

وفي عام 1924 تم إرساله إلى كلية القديس يوسف في أمبوزونتاني ، وهي مدرسة تدريب للمعلمين يديرها آباء جمعية يسوع ، وغادر بعد أربع سنوات بحصوله على دبلوم مدرس ، فاصبح مدرسًا ولديه رغبة كبيرة في أن يصنع ، بحيويته التي لا تُقهر ، مهاراته كمدرس خبير وموسيقي استثنائي. بالإضافة إلى العزف على البوق ، كان يرنم على آلة الأرغن في الكنيسة اثناء القداسات ، وكان يمارس الرياضة ، وكان موهوب بشكل خاص في اللغات ، لدرجة أنه يتقن الفرنسية واللاتينية والألمانية والصينية والإنجليزية. في عام 1930 ، في كنيسة الرعية فوهيبينو تزوج سوزان سوازانا ، التي ستنجبه ثمانية أطفال.

وذات يوم قالت له راهبة تدعي ماري جوزيف ، أنت إنسان تقي كان من الممكن أن تصبح كاهنًا: ألا تندم على الزواج؟ :" أنا سعيد جدًا بحالتي ، لأن الله دعاني لأكون رجلًا عاديًا ومعلمًا ومتزوجًا كان من الممكن أن تصبح كاهنًا: ألا تندم على الزواج؟ . لذلك يمكنني أن أعيش بين الناس وأن أفعل ما لا يستطيع آباؤكم القيام به ، لأنهم ما زالوا وثنيين هنا. في الواقع ، يمكنني أن أريهم جانبًا من جوانب المسيحية يمكنهم فهمه ، لأنني لست غريباً عليهم"، في الطريقة التعليمية التي نفذها المعلم لوسيان ، تلعب أمثلة القديسين دورًا كبيرًا: فهو يقرأها للطلاب بعد الدروس .

بدأ في قراءة نماذج للأزواج القديسين ليعيش على مثالهم . فعجب جداً بالروحانية الفرنسيسكانية العلمانية الثالثة ، الانضمام إلى الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية غيّر حياته بشكل عميق. يبدأ في ارتداء ملابس رصينة ويتخذ نوعًا من الزي الرسمي ، يتكون من قميص وبنطلون كاكي: يقول أن هذا اللون يبدو مناسبًا للعاملين في المرحلة الثالثة. تحت ملابسه، حول خصره ، يلبس الحبل ، علامة على التزامه باتباع روحانية القديس فرنسيس الأسيزي.

وكان يصوم أيام الأربعاء والجمعة ، ويستيقظ كل ليلة عند منتصف الليل ليصلي على ركبتيه ، ثم يذهب إلى الكنيسة في الساعة الرابعة صباحاً للمشاركة في القداس الإلهي .

لا يفوت أبدًا فرصة لتلاوة المسبحة الوردية ، حتى أثناء وجوده في الشارع: لهذا السبب يلقبه طلابه بـ "بذور البيكوبيكو" ، في إشارة إلى نبتة تشبه بذورها حبات التاج. تبدأ الزوجة في القلق بشدة من أن زوجها سيغادر الأسرة يومًا ما لدخول الدير.وأنه ليس لديه الوقت الكافي يمنحه لعائلته ،فقد أشارت إليه عدة مرات. تذهب المرأة الغاضبة إلى حد اتهام القديس فرنسيس نفسه: "لقد جعلك مجنونًا".

على الرغم من أسلوب حياته المتشدد ، إلا أن لوسيان يحافظ على شخصيته المرحة: فقد ذكر العديد من الشهود أنهم لم يروه غاضبًا من قبل وفي مناسبة أخرى ، تلاحقه المرأة قائلة: «أنت ذكي جدًا! لماذا لا تعمل كمحاسب لكسب بعض المال الإضافي؟ فأجاب بلطف: «حتى لو كان لدينا الكثير من المال لملء هذا المنزل ، فلن نمتلك الثروة التي لدينا الآن. إنها ثروة لن يغلبها الصدأ أبدًا . خلال الاضطرابات التي اجتاحت مدغشقر نحو الاستقلال ، رفض الدخول في السياسة ، لكن القادة المحليين استهدفوه لقربه من المبشرين الفرنسيين.

في 16 أبريل 1947 ، تم اعتقاله وأكد أنه لا يريد دعم حزب لديه مواقف معادية للإكليروس: أثناء الليل ، بعد محاكمة موجزة ، تم قطع رأسه. ألقيت جثته في النهر الذي تم إعدامه على ضفافه. تم تطويبه في 15 أبريل 2018 م على يد اسقف بورت لويس ، مندوباً عن البابا فرنسيس .