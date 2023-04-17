الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية

وصل إلى مطار جدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، غدا الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن الزيارة تأتي في إطار البحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية.

وكان في استقبال أبو مازن في مطار جدة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسئولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين.

ويرافق الرئيس الفلسطيني في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا.