ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل إلى مطار جدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، غدا الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن الزيارة تأتي في إطار البحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية.

وكان في استقبال أبو مازن في مطار جدة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسئولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين.

ويرافق الرئيس الفلسطيني في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا.

محمود عباس السعودية مطار جدة