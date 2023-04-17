شيكابالا والجزيري يدعمان دكة بدلاء الزمالك في لقاء المقاولون بالدوري

اختار الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، دكة بدلاء فريقه في لقاء المقاولون العرب المقرر له التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وضمت الدكة كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله"نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

وكان تشكيل الزمالك الأساسي قد جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد مصطفي "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة.