ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب بالدوري

ناصر منسي مهاجم الزمالك
ناصر منسي مهاجم الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

و يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد مصطفي "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة.

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو المقاولون العرب مسابقة الدوري ناصر منسي