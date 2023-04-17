ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

و يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد مصطفي "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة.