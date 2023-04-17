زينة: محمد رمضان سبب مشاركتي في "جعفر العمدة".. ومعنديش نقطة خلاف مع محمد سامي

أكدت الفنانة زينة، أن المنتج محمد السعدي هو من إقناعها في المشاركة في مسلسل "جعفر العمدة"، مشددة على أنه كان مهتم جدًا وحاول معها كثير جدًا وتحترمه لأنه منتج محترم، وكانت معاملته جيدة مع الجميع.

وأضافت "زينة"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان في منتهي الاحترام والتقدير، مشيرة إلى أن كان ساند لها في أي فترة، مؤكدة أن "نمبر وان"، واسم محمد رمضان هو السبب في موافقتها على المشاركة في العمل.

وأشارت زينة، إلى أنها حققت نجاح كبير جدًا، وكانت تأمل في العمل مع الشركة المتحدة منذ سنوات طويلة.

وتابعت: معنديش نقطة خلاف مع المخرج محمد سامي، ومش هشتغل معاه تاني"، مشددة على أنها عملت معه لمرة ولا تريد أن تكرر التجربة مرة أخرى، منوهة بأنها حرة في اختيارها.