زينة: أبو أولادي راجل محترم ومشكلتنا شخصية والداخل بيننا خارج

أكدت الفنانة زينة، أن مشكلتها الأخيرة هي مشكلة شخصية، وأصبحت أكبر وتتداول بشكل كبير لأنهما شخصيات مشهورة، والجمهور تدخل في المشكلة، منوهة بأنه لا يصح أن يتدخل أحد في هذه المشكلة التي بينهما.

وأضافت "زينة"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": أي حد داخل بينا هو خارج.. السنين هتلف ولو وقعت في أزمة هو هييجي عشان أولاده، منوهة بأنه راجل كويس ومحترم وتكفل بأولاده ولا يجب أن يكتب عن هذا الموضوع مرة أخرى، حيث إن الموضوع شخصي ويجب إلتزام الصمت فيه.

وأوضحت أنه لا يجب أن يقدم اي شخص رأيه ونصيحته لنفسه فقط، موضحة أن هذا لكل من يتدخل في حياتهما سواء كان ضد أو مع، لا يعرفوا التفاصيل كاملة، منوهة بأنهما لم يصدروا المشكلة للإعلام، لكن الإعلام هو من تدخل في الموضوع، مضيفة: "اخرسي إنتي وهو وهي محدش ليه دعوة.. بينا ولاد وهو راجل محترم وأنا ست محترمة".