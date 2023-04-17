إجراء جراحة نادرة لطفلة تعاني من عيب خلقي بـ"تأمين بنها"

تمكن فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، في إجراء جراحة نادرة لطفلة تعاني من عيب تكويني في فتحات الشرج والمهبل ومجرى البول، حيث أنها تمتلك فتحة واحدة مشتركة للبول والبراز والمهبل.

شارك في الجراحة الدكتور أحمد عبد المنعم استشاري جراحات ومسالك وتجميل الأطفال، الدكتور عمرو زكى استشاري جراحات الأطفال بجامعة عين شمس، وشباب الأطباء كلا من أحمد سعد، سارة نسيم، إسلام البنايوسي وطاقم التمريض المتميز، فريق عمل مستشفى التأمين الصحي بنها.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد المنعم، في بيان له إن المستشفى استقبل الطفلة وكانت تعاني من عيب تكويني فى فتحات الشرج والمهبل ومجرى البول، حيث انها تمتلك فتحة واحدة مشتركة، وجرى اجراء جراحة ناجحة لها، منوهًا أن الطفلة حالتها مستقرة بعد إجراء الجراحة العاجلة والتي استغرقت 4 ساعات، وجرى فصل المستقيم من المهبل وقناة مجرى البول، وجرى تنظيم فتحات الشرج والمهبل والبول في أماكنها الطبيعية.