تنظيم معسكر "أبنائنا مستقبلنا" بمركز شباب السلام في العريش

تنظم وزارة الشباب و الرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتنسيق مع مديرية الشباب إدارة تنمية النشء بشمال سيناء " معسكر اليوم الواحد " تحت شعار ( ابنائنا مستقبلنا ) و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة والدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء و الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة و جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء و هاله عثمان مدير عام البرامج و الأنشطة و أشرف مرسي مدير إدارة الرحلات والمعسكرات.

وقد استقبل مركز شباب السلام البرنامج القومي معسكرات اليوم الواحد ،الذي تنفذه الاداره المركزيه لتنميه النشئ بحضور ١٠٠ طليع من طلائع المركز يتضمن البرنامج ورش عمل ( العاب رياضيه - ترويحيه/ أنشطة ابداعيه وبيئيه / خدمه مجتمعيه ) .

تخلل اليوم الاول افتتاح المعسكر بكلمة عبدالمقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء مشجعا على الإستفادة بأقصى حد ومقدما برنامج المعسكر و نبذة عن ورش العمل ، كما قاموا بأداء تحية العلم و تقسيم المشاركون الي ٤ ورش عمل تضمنت ورشه حول البيئه و التوعية البيئية بصفه عامه و أهمية الإهتمام بالبيئة المحيطة تدريب الدكتورة رضوى سامي بقاعة المركز لعدد ٣٠ طليع و طليعة.

وعلي صعيد آخر جرى تنظيم ورشه حول التنمية البشرية مثل السلوكيات مهارات حياتيه خدمه مجتمعيه تدريب الدكتور وليد فهمي بعدد ٣٠ طليع و طليعه كما تم تنفيذ بعض الالعاب الرياضيه و الترويحيه و الالعاب الصغيره تدريب الدكتور محمد سعيد، كما تضمنت ورش عمل التربية الموسيقية و فن الكورال تدريب وليد سدودي،و ذلك لخلق جيل مدرك للذوق والجمال الفني المعبر عن القيم الجمالية والقيم الوظيفية النفعية من العمل الفن لبث روح التعاون من خلال المشاركة سواء بالحفلات أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية و الفنون الشعبية ترسيخ مفهوم العمل الجماعي ،اكتشاف المواهب الفنية ،تعريفهم بالقيم المختلفة.