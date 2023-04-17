محافظة شمال سيناء ومديرية الأوقاف يحتفلان بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم

شهد اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ،الإحتفال الذى أقامته محافظة شمال سيناء ومديرية الأوقاف إحتفالاً بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم وبحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشيخ محمود مرزوق مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم ثم تم عرض فيديو عن إنجازات مديرية الأوقاف بشمال سيناء ثم فقرة إنشاد ديني لأيمن سالم من مديرية الأوقاف ثم قام كورال الموهوبين بآداء الفقرتين المخصصتين له .

وقد شارك طلاب شمال سيناء من كورال الموهوبين بفقرتين غنائيتين الأولى بعنوان سلام الله يا طه ،والثانية بعنوان مولاي للطالب مصطفى علاء بمدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين؛ وذلك تحت إشراف إدارة الموهوبين بقيادة مروة عبدالعزيز مدير الإدارة وتدريب المايسترو أحمد صبرى وفى نهاية الحفل قام المحافظ بتكريم حفضة القرآن الكريم .