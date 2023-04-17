الذهب يتماسك فوق 2000 دولار وسط ترقب لمسار الفائدة الأمريكية

استمر الذهب في التماسك فوق مستوى ألفي دولار المهم الاثنين غير متأثر بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2007.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة عند 2021.10 دولار للأونصة.

كان الذهب قد انخفض اثنين بالمئة يوم الجمعة مع صعود الدولار وبعدما أشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليحد من مكاسب الذهب. ويجعل ارتفاع العملة الأميركية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوياتها في أسبوعين.