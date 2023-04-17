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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيرته الفرنسية بشأن التطورات الجارية في السودان

سامح شكرى
سامح شكرى
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 صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالا مساء اليوم الاثنين، من السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا للتشاور وتبادل التقييم بشأن التطورات الجارية فى السودان . 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيرة خارجية فرنسا أعربت خلال الاتصال عن قلق بلادها العميق نتيجة المواجهات العسكرية الجارية وتأثيرها المتفاقم على أرواح وسلامة المدنيين، حيث اتفق الجانبان على ضرورة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت وحل الخلافات بين أطراف النزاع من خلال المفاوضات، بما يحقن دماء الشعب السوداني، ويعيد البلاد للمسار السياسي السلمي.

 كما تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في هذا النزاع بصورة تفاقم من حدته، وبما يسهم في استعادة السودان لأمنه واستقراره في أقرب وقت.

وحرص شكرى، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمى، على إحاطة نظيرته الفرنسية بالجهود التي تبذلها مصر من اجل وقف النزاع الجاري، بما فى ذلك نتائج وتوصيات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير.

وزارة الخارجية سامح شكري كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا السودان