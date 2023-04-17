تفاصيل أكبر احتفال للمصريين في تاريخ أمريكا بشم النسيم.. صور

نظمت الأسر المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية احتفالًا كبير بشم النسيم حيث أقامت تجمع ضخم فى مايل سكوير بارك لتصبح الأكثر تجمعًا للجالية المصرية بكالفورنيا خاصةً وأمريكا بشكل عام حيث شارك بها أكثر من ١٠٠ أسرة تعدادهم تجاوز ٤٠٠ فرد كما شارك أيضاً بعض من الأسر اليونانية والأرمنية من الطائفة الأرثوذكسية هذا الإحتفال.

وشهد الحدث العديد من الفقرات والتى اهتمت بشكل خاص بالأطفال مثل لعبة النطاط (jumper) ولعبة البحث عن البيض (eggs hunt ) وألعاب عديدة أخرى لم يخلو الكبار فى مشاركة أطفالهم بها ثم بدء فتح البوفيه الذى شمل جميع أصناف المأكولات المصرية والشرقية أضيفت لهم مأكولات الملوحة بمناسبة شم النسيم وكانت مائدة كبيرة جدا لحرص كل أسرة على القدوم بوجبة من السفرة الدسمة وأقيم أكثر من احتفال بأعياد ميلاد أعضاء كثيرين بالجروب.

ومنذ بداية الحدث فى تمام ١٢ ظهرا وحتى السابعة مساء كان الارنوب ( bunny ) وزوجته فى استقبال الضيوف بالشوكلت والكاندى والتصوير مع كل أسرة لتكون ذكرى جميلة لهم كل عام كما شارك العديد من الاستشاريين في مجالات قانونية وتجارية وعقارية وغيرها فى العزومة وتقديم استشارات مجانية للحضور وأختتم اليوم بمشاركة الجميع فى تنظيف المكان وتهنئة بعضهم البعض بعيد القيامة وشم النسيم

ويعتبر جروب العيلة الكبيرة تجمع عائلى للمصريين بكاليفورنيا لمؤسسة فادى يوسف له فاعليات اجتماعية عدة منها رحلات دينية ورحلات ترفيهية تجاوزت ١٠ رحلات فى اقل من ٩ شهور كما معد توسع الخدمة الغير هادفة للربح خلال الفترات القادمة مع ازدياد عدد أعضاء الجروب من أمكان مختلفة وبعيدة عن مركز الخدمة بمقاطعة أورنج كونتى وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية.