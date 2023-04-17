محافظ الإسكندرية يكلف رئيس الإدارة المركزية للسياحة بالتأكد من جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين

قام الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمرور اليوم الإثنين، على شواطئ القطاع الشرقي بداية من شاطئ أبو قير وحتى شاطئ استانلي بإجمالي ٨ شواطئ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال رواد الشواطئ وذلك في أول يوم عمل له كرئيس للادارة المركزية للسياحة والمصايف.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمرور على الشواطئ والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام الأعياد.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق أن تصادف الاحتفالات بشم النسيم هذا العام مع الصيام في شهر رمضان خفف الضغط علي العاملين بالسياحة والمصايف، مما أعطى فرصة للاستعداد بشكل جيد لاستقبال زوار ومحبي الإسكندرية في إجازة عيد الفطر.

كما اطمأن على جاهزية شواطئ القطاع الشرقي ونظافتها لاستقبال المواطنين والتزام كافة المستأجرين وعمال الشواطئ بتعليمات كراسة الشروط، مؤكدا على حسن معاملة رواد الشواطئ واستقبالهم بالشكل الذي يليق بمكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

وخلال جولته، شدد عبد الرازق على عدم استغلال رواد الشواطئ بأي شكل من الأشكال والإلتزام بأسعار تذاكر الدخول ومجانية دورات المياة، مؤكدا على الإلتزام بعدم فرض الإكراميات علي الرواد.

وأكد قام الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن منظومة الشكاوى جاهزة لاستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات علي أرقام التالية:

أرقام الشكاوي بالقطاع الشرقي ( ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ -٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨).

وأرقام الشكاوي بالقطاع الغربي (٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣- ٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤).