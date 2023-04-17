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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المجلس القومي للطفولة والأمومة يزور مركز إصلاح وتأهيل بدر 2 للتهنئة بأعياد الميلاد والفطر.. صور

صوره من الزيارة
صوره من الزيارة
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استقبل مركز إصلاح وتأهيل بدر2 "نساء" بقطاع الحماية المجتمعية، وفدًا من أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة لتقديم التهنئة للنزيلات بمناسبة الإحتفال بعيدى (الفطر المبارك - القيامة المجيد)، وذلك لتقديم الدعم لهن ومساندتهن بما ينعكس بالإيجاب على الأم النزيلة وأطفالها.    
وقام أعضاء الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت قاعة زيارة أهالى النزلاء ومبنى التأهيل والحضانة، ضم (معرض المشغولات اليدوية- ورشة الخياطة- المكتبة- فصل محو الأمية- معرض الرسم- الفرقة الموسيقية- غرف إعاشة النزيلات الحاضنات- منطقة ألعاب الأطفال)، وتقديم الهدايا لعدد من النزيلات الحاضنات وأطفالهن، بالإضافة إلى زيارة مركز صحة المرأة وغرفة إعاشة النزيلات بالمركز الطبى.   

تركت الزيارة أثرًا طيبًا لدى الوفد الزائر وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء، لما شاهدوه من نموذج فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل النزلاء والعمل على إعادة دمجهم للانخراط فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

جاء ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان وإستمرارًا فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

زياره اعضاء القومي للمرأة

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المجلس القومى للطفولة أهالى النزلاء الفطر المبارك بقطاع الحماية المجتمعية