بمناسبة عيد الفطر المبارك.. الداخلية: زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء (زيارتين إستثنائيتين) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 22/4/2023 على أن تُستكمل بعد إنتهاء الإجازة الرسمية حتى يوم الأربعاء الموافق 31/5/2023.. ولا تحتسبا الزيارتين الإستثنائيتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

ياتي ذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1444هـ وذكرى عيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل لعام 2023م وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.