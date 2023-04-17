ليلى علوي وبيومي فؤاد في البوستر الرسمي لفيلم شوجر دادي

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “شوجر دادي” عن البوستر الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية، والمقرر طرحه في الصيف يوم 24 مايو بدور العرض المصرية، فيما ينطلق في باقي الدول العربية يوم 25 مايو.

ويُظهر البوستر كافة نجوم الفيلم بملابس وألوان صيفية تشير إلى رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمغامرات في التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحاً في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.