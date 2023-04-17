أحمد الطلحي: الاعتذار يبعد الإنسان المذنب عن النار.. فيديو

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن اعتذار الإنسان المذنب مع اعترافه بالخطأ هو من أسمى الآداب الإسلامية، لافتا إلى أن الاعتذار يبعد الإنسان عن النار بشعوره بالتكبر، ويدنيه من العزيز الغفار لتواضع.

وأشار الطلحي، خلال حلقة برنامج "يومك فى رمضان"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، إلى أن الإنسان المتواضع يدرك أن الاعتراف بالخطأ هو أطيب للقلب، وأدعى إلى العفو، وأن منزلته لن تنتقص عندما يعترف بخطئه فمن الممكن أن يكون الاعتذار توضيحًا للقصد أو الموقف.

وتابع أن الاعتذار يمحو الذنب، والمسلم يقبل عذر ممن اعتذر، فالاعتذار تواضع، والله يحب المتواضعين مستشهدا بالأحاديث النبوية قال ﷺ إيَّاك وكلَّ ما يُعتذَرُ منه، وأيضا قال ﷺ كلُّ بني آدمَ خطَّاءٌ وخيرُ الخطَّائينَ التوَّابونَ.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.