محافظ قنا يُشرف علي استصلاح وزراعة 50 فدانًا بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا

أجري اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، لمتابعة أعمال استصلاح مساحة ٥٠ فدان ضمن مشروع استصلاح ١٠٠٠ فدان بمنطقة المعنا والمراشدة، بهدف زراعتها بالمحاصيل الموسمية والزراعات المستخدمة كعلف للمواشى والدواجن التي يتم طرح لحومها للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها في الاسوق المحلية.

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الدكتورة وردة بدوي مدير مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، والدكتورة اسماء احمد حسين مشرف عام مشروعات التدوير، وثابت إبراهيم مدير مشروع الغابة.

وتابع محافظ قنا أعمال التسوية الابتدائية للأرض بإستخدام المعدات الثقيلة ثم أعمال التسوية النهائية بإستخدام جرارات زراعية عالية القدرة والموجهة بأشعة الليزر، موجها بتكثيف المعدات العاملة بالموقع للإنتهاء من اعمال الإستصلاح، وبدء الزراعة فور إنتهاء التسوية، كما تابع أعمال تجهيز مصدر المياه وفق نظم الري الحديث.



وقال محافظ قنا، أننا نسعي إلى إضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية بما يساعد في تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي.



يُذكر أن محافظة قنا نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في استصلاح ١٠٠٠ فدان لصالح مشروعات الأمن الغذائي، لإستغلالها في زراعة محاصيل القمح والشعير، وكذلك زراعة علف الأبقار والأغنام والدواجن لتحقيق وفرة في أنواع العلف، بما يساعد علي التوسع في تربية العجول والأغنام والدواجن، وتوفير المزيد من اللحوم الحمراء والبيضاء بالمنافذ التابعة للمحافظة والوحدات المحلية للمدن.