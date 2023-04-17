مجلس الأمن يجتمع لبحث التطورات في السودان

قال مبعوث البريطاني إلى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم ليبحث العنف في السودان، وذلك على خلفية استمرار القتال في اليوم الثالث على التوالي، وفقا لقناة الغد.

وكان مجلس الأمن عبر عن إدانته القتال في وقت سابق هذا الأسبوع، واصفا إياه بأنه مدمر لجهود الاستقرار في البلاد.

لجأ السودانيون إلى منازلهم لليوم الثالث على التوالي بسبب إطلاق النار ودوي الانفجارات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، فيما يقاتل الجيش قوات الدعم السريع.

ولقي ما لا يقل عن 97 مدنيًا حتفهم في تبادل لإطلاق النار بالشوارع والغارات الجوية والقصف.

وتسبب القصف في أضرار بالمستشفيات فيما علقت عدة مجموعات إغاثة إنسانية، العمليات الحيوية التي تعتمد عليها أعداد متزايدة من السودانيين.