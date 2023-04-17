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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني يعلن السيطرة على مقرات جديدة للدعم

السودان
السودان
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أعلن قائد ثاني الفرقة السادسة مشاة بالجيش السوداني الاستيلاء على مقرات المتمردين بالفاشر واستلام حوالي 100 مركبة عسكرية بمختلف الأسلحة.


 

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الإثنين، أن القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة الفريقأول عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارًا بحل ميليشيا الدعم السريع، وإعلانها قوة متمردة على الدولة وسيتم التعامل معهاعلى هذا الأساس، حسبما نقلت فضائية  "القاهرة الإخبارية".

في وقت سابق اليوم، أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، استعادة القوات المسلحة السيطرة على مبنىالإذاعة والتلفزيون وإعادة البث.

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