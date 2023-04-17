سقوط واجهة عقار بمنطقة كرموز غرب بالإسكندرية

شهدت منطقة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، سقوط واجهة منزل مكون من 3 طوابق، ولم يسفر عن إي إصابات.

تعود الواقعة عندما وردت إشارة من غرفة عمليات المحافظة والتي تفيد بسقوط واجهة منزل مكون من 3 طوابق بشارع الرساله من شارع خوفو كرموز بنطاق حي غرب.

وبناء علي تعليمات الدكتوره ماجده جلاله مدير المديريه تم تواصل مريم مسؤل الاغاثه بالمديريه من الاستاذه أمل عبد الفتاح مدير ادارة غرب الاجتماعية حيث قامت بتوجيه الاستاذة أمينه رأفت الرائدة الأجتماعية لوحدة الطوبجية التي توجهت علي الفور الي موقع البلاغ للمعاينه والبحث.

وأضاف البيان أنه تبين ان العقار رقم ٤ شارع حسن غزلان من الرساله خوفو كرموز مكون من أرضي و ثلاثة ادوار علوي وله قرار أزاله ويقيم بها شخص واحد وكان خارج العقار وقت الحاث و الشقه باسم أخته في الدور الارضي وهو مقيم بها منذ شهرين

و لايوجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات.