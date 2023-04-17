ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سقوط واجهة عقار بمنطقة كرموز غرب بالإسكندرية

عقار كرموز المنهار
عقار كرموز المنهار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت منطقة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، سقوط واجهة منزل مكون من 3 طوابق، ولم يسفر عن إي إصابات.

تعود الواقعة عندما وردت إشارة من غرفة عمليات المحافظة والتي تفيد بسقوط واجهة منزل مكون من 3 طوابق بشارع الرساله من شارع خوفو    كرموز بنطاق حي غرب.

وبناء علي تعليمات الدكتوره ماجده جلاله مدير المديريه تم تواصل مريم مسؤل الاغاثه بالمديريه من الاستاذه أمل عبد الفتاح مدير ادارة غرب الاجتماعية حيث قامت بتوجيه الاستاذة أمينه رأفت الرائدة الأجتماعية  لوحدة الطوبجية التي توجهت علي الفور الي موقع البلاغ للمعاينه والبحث.

وأضاف البيان أنه تبين ان العقار رقم ٤ شارع حسن غزلان من الرساله خوفو كرموز مكون من أرضي و ثلاثة ادوار علوي وله قرار أزاله ويقيم بها شخص واحد وكان خارج العقار وقت الحاث و الشقه باسم أخته في الدور الارضي وهو مقيم بها منذ شهرين 
و لايوجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

الإسكندرية غرفة عمليات المحافظة غرب الإسكندرية قرار إزالة الإغاثة