جابر بغدادي: الصيام يحررك من شهوة البطن والفرج.. فيديو

قال الشيخ جابر بغدادي، الداعية الإسلامي، إن شهر رمضان فيضان إحسان، فالعاقل من إذا استهل رأى ما فعل الله به فعجز عن الشكر، والغافل يرى ما يفعل فطالب بالأجر، ولذلك هناك أحاديث فى صحيح البخارى، تحدثنا عن فضل رمضان، حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".



وتابع “بغدادي” خلال حلقة برنامج "حى على الوداد"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: هنا شرط المغفرة مرتبط بالإيمان والاحتساب، يبقى كده لازم نعرف معناهم إيه، فالصيام العباد قالوا إنه الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، من طلوع الفجر حتى المغرب، دول العباد، أما العشاق قالوا حرية فى عبودية، عن كل قول وفعل وحركة وسكون ليست من لله إلى الله، الصيام يخليك حر فى عبوديتك لله، خلاك حر وحررك من شهوة البطن والفرج، شوف تدريب للنفس على التقى، الصيام لازم يأخدكم للتقوى.



واستكمل: واحد عنده مرض الكذب، أو التدخين، الصيام هنا تدريب على الحرية فى عبودية الله، هتصوم هتأخد بالك عشان لا تكذب هتمتنع عن التدخين، وأى شهوة أو خلافة الصيام يجعلك تتقى الله.

